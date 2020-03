Sony reitera su compromiso hacia los títulos de un solo jugador para el PS5

Sony no tiene planes de cambiar su estrategia en el futuro inmediato. En parte, la compañía ha dominado esta generación de consolas gracias a su increíble alineación de juegos first-party, primordialmente de un solo jugador. Algunos como Uncharted 4: A Thief’s End, Horizon: Zero Dawn, y God of War han ayudado a definir al PlayStation 4, y el cabezal de Worldwide Studios, Hermen Hulst, asegura que PlayStation seguirá comprometido con su visión creativa.

Cuando se le preguntó sobre el futuro de Worldwide Studios en el PlayStation 5 y más allá, Hulst contestó lo siguiente:

“Estamos muy comprometidos a nuestro hardware dedicado, como siempre lo hemos estado. Seguiremos haciéndolo. Y estamos muy comprometidos en las exclusivas de calidad. Y en títulos de un solo jugador con una fuerte narrativa.”

Como era de esperarse, el ex-jefe de Guerrilla Games dice que siempre hay espacio para la innovación:

“Al mismo tiempo, vamos a estar muy abiertos ante la experimentación, a las nuevas ideas. Solo vamos probar cosas para ver qué funciona. Creo que eso es también parte del ADN de Worldwide Studios.”

No es ninguna sorpresa escuchar que Sony seguirá lanzando juegos first-party de alta calidad, pero también es agradable escuchar a alguien como Hulst reafirmando la postura de la compañía, especialmente conforme nos vamos acercando al lanzamiento del PS5.

De igual manera, con el debut de Horizon: Zero Dawn en PC, muchos fans se preocuparon porque las exclusivas de Sony dejaran de ser justamente eso, exclusivas. Pero no te preocupes, pues no todas estarán llegando a ambas plataformas, al menos así lo menciona Hulst.

Fuente: PlayStation Blog