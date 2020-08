The Batman: Un fan ha resuelto el primer acertijo de The Riddler

No han pasado ni 24 horas desde que el primer tráiler de The Batman fue liberado, y el público ya resolvió el acertijo que se muestra en este adelanto. Aunque este pequeño enigma solo apareció por un par de segundos, el usuario Andrew Lane en Twitter ya tiene la respuesta que Batman probablemente pudo determinar en cuestión de segundos.

Durante el avance de la película, podemos ver a Jim Gordon investigando una escena del crimen, la cual parece haber sido perpetuada por The Riddler, quien ha dejado un enigma para Batman. Este dice: “¿qué hace un mentiroso cuando está muerto?”, junto a una serie de símbolos.

De esta forma, Andrew Lane llegó a la conclusión de que un mentiroso muerto “permanece mintiendo”. El significado en inglés tiene más sentido, ya que es un juego de palabras. Lane no fue el único en encontrar la respuesta, ya que el desarrollador Mike Selinker obtuvo la misma deducción y compartió su metodología, donde explica cómo funcionan los diferentes símbolos y su relación con el acertijo.

So hyped for Matt Reeve’s Batman Movie, I decided to solve The Riddler’s code. #TheBatman pic.twitter.com/vsxVxucedv — Andrew Lane (@TheMasterD101) August 23, 2020

The Riddler es uno de los villanos confirmados para The Batman, aunque por el momento no está claro si será el antagonista principal, o solo formará parte de una serie de enemigos para el Caballero de la Noche. The Batman llegará a los cines el próximo 1 de octubre de 2021. En temas relacionados, puedes checar el primer tráiler de la película aquí. De igual forma, la cinta no formará parte del DCEU.

Vía: Andrew Lane