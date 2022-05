Surgen nuevas sospechas del regreso de Sly Cooper

La era de oro de PlayStation 2 en la cual se dio el nacimiento de icónicos personajes como Jack and Daxter ha terminado, eso se debe a que los juegos de plataformas fueron perdiendo peso con los años. Y una de esas queridas franquicias fue Sly Cooper, misma que podría regresar en un futuro próximo gracias a un reporte generado recientemente.

La pista más clara de este regreso es una lista de solicitudes de trabajo en la página oficial de Sucker Punch. El primero es para un diseñador sénior de sistemas multijugador y establece que están buscando a alguien que lea los manuales de instrucciones de los juegos de mesa como si fueran novelas de espías. Indicando contenido de suspenso.

Sucker Punch Productions NEW Job Listing:

"Senior Multiplayer Systems Designer"

"Are you the sort of Systems Designer that reads though board game instruction manuals as if they were spy thrillers? Do you look through the rule set and instantly see opportunities for betrayals

— @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) May 12, 2022