Surge nueva pista de la llegada de Final Fantasy VII Remake a Xbox

Cuando Final Fantasy VII Remake se estrenó en 2020, muchos fanáticos de las saga que cuentan con una consolas Xbox han estado esperando su respectivo port, puesto que en la etiqueta marcaba First on PlayStation. Sin embargo, el tiempo ha pasado y no hay pistas que indiquen un lanzamiento en la consola de Microsoft, pero al parecer esto va a cambiar.

Según la lista de la tienda de Playstation, se ha quitado al videojuego como una exclusiva de la plataforma, algo que lleva a los fanáticos a pensar que la llegada de Cloud y sus amigos a Xbox es inminente. Y es que la versión denominada como Intergrade ya cumplió un año de haberse lanzado, lo cual sería el indicativo de que el contrato de exclusividad terminó.

It's been spotted that Final Fantasy 7 Remake is no longer being listed in the PlayStation Console Exclusive section of the store.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade will have been out for 1 year on June 10th.

Xbox Bethesda Showcase takes place June 12th🤔 pic.twitter.com/dZGTht4kDB

— JayWood2010 (@JayWood2010) June 1, 2022