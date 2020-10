Square Enix revela más información sobre la secuela de Octopath Traveler

El próximo 28 de octubre por fin llegará a Japón Octopath Traveler: Champions of the Continent, la precuela para dispositivos móviles. De esta forma, Famitsu entrevistó a Tomoya Asano, productor de la serie, respecto al futuro de la franquicia, y reveló un poco más de información respecto a la esperada secuela para consolas.

Junto al anuncio de Champions of the Continent el año pasado, Square Enix también reveló que una secuela de Octopath Traveler para consolas ya está en producción. Ahora, aunque Asano no compartió información relacionada con la fecha de lanzamiento o plataformas, el productor comentó que están trabajando arduamente en esta continuación:

“Estoy emocionado por el lanzamiento de Champions of the Continent. En cuanto al próximo juego de Octopath Traveler en consola que mencionamos el año pasado, parece que nos llevará un poco de tiempo revelar más información. Lo siento. Por Ahora, estaría agradecido si nuestros fanáticos le dieran una oportunidad a Bravely Default II”.

Durante la entrevista se reveló que Champions of the Continent tendrá un final desde día uno, y los fans no tendrán que esperar a futuras actualizaciones para conocer el desarrollo de la historia. Lamentablemente, no se mencionó si esta entrega móvil llegará a Occidente o no.

Recordemos que Asano también es productor en Bravely Default II, juego de Nintendo Switch que, supuestamente, saldrá a la venta en algún punto de 2020, pero considerando que nos encontramos en octubre y no hay una fecha clara de lanzamiento, es posible que veamos un retraso para 2021. Esperemos que Square Enix decida compartir más información al respecto en los próximos días.

Vía: DualShockers