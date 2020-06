¡Sorpresa! Éste es el personaje más importante del MCU

El MCU está repleto de diferentes personajes, cada uno con un nivel de importancia diferente, dependiendo de su papel en este universo. Aunque todos tenemos a nuestro héroe favorito, un estudio ha revelado quién es el Vengador más importante de todos, y la respuesta es una gran sorpresa.

De acuerdo con un estudio de Film Franchise Showdown, el cual realizó un análisis ROI (Retorno de la Inversión), Hawkeye es el personaje más valioso del Universo Cinematográfico de Marvel, debido a que alcanzó un puntaje de 5.3 por filme, el más alto de todos los personajes. En comparación, Thor obtuvo 5.06, Capitán América logró 4.9 e Iron Man alcanzó 4.8.

El puntaje ROI se calculó a partir de la recaudación en taquilla y la calificación de las reseñas de cada filme del Universo Marvel. De esta forma, a pesar de que el personaje no es el protagonista de ninguna cinta, Hawkeye aparece en las películas más exitosas de la saga de los Avengers, mientras que Iron Man 2 y Thor: The Dark World, por ejemplo, no fueron tan bien recibidas en estos dos sectores.

Jeremy Renner, quien interpreta a Hawkeye en el MCU, regresará a su papel en la serie en solitario Hawkeye de Disney Plus, programada para el 2021, aunque después de alegaciones de intentar matar a su esposa, esto puede cambiar. En temas relacionados, aquí te decimos quién podría ser el siguiente personaje en morir dentro del MCU. De igual forma, Chris Evans revela si alguna vez volverá a interpretar al Capitán América.

Vía: ScreenRant