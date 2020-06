El guionista de Dead Space presentará su próximo juego durante el evento del PS5

Mañana, 11 de junio, será un día muy especial, ya que se llevará cabo The Future of Gaming, la presentación de Sony dedicada a revelar algunos de los juegos que veremos en PlayStation 5. Aunque desconocemos qué títulos veremos durante este evento, uno de los escritores de Dead Space tiene preparada una sorpresa para nosotros.

Antony Johnston, quien escribió el guión de Dead Space y tiene créditos en Shadow of Morder y Binary Domain, tuiteó que ha estado trabajando en un gran videojuego durante casi 2 años, y mencionó que debemos estar al tanto del próximo evento del PS5. De igual forma, aunque no confirma el género del título, reveló que el protagonista la pasará bastante mal. Esto fue lo qué comentó:

As some of you know, I’ve been working on a big videogame for almost 2 years now.

In totally unrelated news, you should all watch the PS5 launch event on Thursday.

🧐

— Antony Johnston (@AntonyJohnston) June 9, 2020