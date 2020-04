MCU: Éste sería el siguiente personaje clave en morir

Aún le quedan muchos años de vida al Universo Cinematográfico de Marvel, pero tarde o temprano tendrán que empezar a traer nuevos héroes a la pantalla grande. Después de la muerte de Iron Man y Black Widow en Avengers: Endgame, solo nos queda cuestionarnos, ¿a quién matará Marvel después? Bueno, parece que la compañía ya tiene una respuesta.

De acuerdo con un nuevo rumor, el siguiente personaje clave que morirá dentro del MCU es Hulk, y al parecer no sucederá en una película. Por si no lo sabes, Marvel no puede hacer películas en solitario del Gigante Esmeralda debido a que los derechos del cine los tiene Universal. Lo que sí pueden hacer, es una serie en solitario de Hulk para Disney+ o incluirlo en alguna otro como She-Hulk por ejemplo.

El portal We Got This Covered afirma que Hulk morirá en dicha serie al sacrificar su vida por la de She-Hulk en un enfrentamiento contra Red Hulk, uno de los villanos más emblemáticos del personaje. Sin embargo, esto no sucedería en la primera temporada, pues Marvel también tiene planes para establecer un vínculo romántico entre estos dos héroes, así que necesitarían más tiempo para que su muerte realmente sea significativa.

