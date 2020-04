Dragon Ball Super: Ilustrador explica el diseño de Moro

Mientras que Dragon Ball Super está tomando un descanso con el anime, la historia continúa gracias al manga. Sin duda alguna, lo que más llama la atención de esta nueva narrativa es su nuevo villano, Moro el Devorador de Planetas. Este antagonista tiene un diseño que nunca antes se había visto en la franquicia, y el mangaka de Super, Toyotaro, nos explica de dónde se inspiró para su creación, además de revelar que tiene un significado mucho más profundo.

Gracias a una traducción de Cipher_db, podemos entender las palabras de Toyotaro:

“Queríamos que Moro se sintiera como alguien completamente malvado, un tipo que, al igual que Piccolo Daimao, podías mirarlo y sentir que necesitaba ser derrotado instantáneamente. No queríamos dejar este sentimiento atrás de que este era un villano que podría convertirse en un aliado después. Para lograr esto, basamos el estilo de Moro en los demonios occidentales y le dimos una capa que invocaba a la parca.”

Interesantemente, Toyotaro añade que lo más difícil de su diseño es uno de los elementos menos significativos del personaje, sus cuernos:

“Los cuernos son la parte más complicada de dibujar a Moro. A diferencia de los cuernos normales de una cabra, estos se tuercen hacia arriba al final. A pesar de haber diseñado a Moro yo mismo, me arrepiento un poco de este elemento. Estaba teniendo dificultades al diseñar los cuernos exactamente bien sin referencia, así que busqué modelos de cabra en los cuales basarme, pero no encontré ninguno que me sirviera. Eventualmente, terminé creando mi propio modelo de referencia.”