Sony Santa Monica podría revelar un juego durante el evento de PS5 mañana

El día de mañana, 11 de junio, será muy importante para Sony, debido a que tendremos un vistazo al futuro de los juegos para el PlayStation 5 gracias a la presentación The Future of Gaming. Aunque sigue siendo un misterio qué veremos durante esta conferencia, un miembro de Sony Santa Monica adelanta la presencia del estudio en este evento.

Jeet Shroff, el director de gameplay para God of War (2018), recientemente publicó un tweet en donde incita al público de ver la presentación del PS5 de mañana. Aunque no confirmó la presencia de algún juego, esto insinúa fuertemente a que veremos algún proyecto de Sony Santa Monica para la siguiente generación.

Come join us as we get into the details about what the future has in store! #gamedev #playstation https://t.co/GPBp4dxkxP

— Jeet Shroff (@theshroffage) June 9, 2020