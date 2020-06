Otros 11 juegos se van próximamente de Xbox Game Pass

A través de la aplicación oficial, Microsoft ha revelado otro set de juegos en Xbox Game Pass que abandonarán próximamente el servicio. En total, se nos van 11 títulos de Xbox One y PC, y la verdad es que ya no queda mucho tiempo para disfrutarlos.

La compañía confirmó oficialmente que todos los títulos que verás a continuación abandonarán el servicio este 15 de junio, dejándonos con menos de una semana para jugarlos:

– Book of Demons (PC)

– Everspace (Xbox One)

– Resident Evil Revelations (Xbox One)

– Riptide GP: Renegade (Xbox One, PC)

– Riverbond (Xbox One, PC)

– Samorost 3 (PC)

– Screamride (Xbox One)

– Superhot (Xbox One, PC)

– Supermarket Shriek (Xbox One)

– The Last Door: Season 2 Collector’s Edition (PC)

– The Stillness of the Wind (PC)

Si quieres adquirir cualquiera de estos juegos antes de que abandonen el servicio la siguiente semana, podrás encontrar la gran mayoría de ellos con un 20% de descuento en la Microsoft Store para los suscriptores de Xbox Game Pass. La buena noticia es que el día de mañana llegarán nuevos títulos al servicio y acá los puedes conocer.

Via: Pure Xbox