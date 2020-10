¡Sony revela la lista de juegos de PS4 que NO son retrocompatibles con PS5!

Aunque se espera que más de cuatro mil juegos de PS4 sean retrocomptabiles con el PS5, el día de hoy Sony reveló una lista de los títulos de generación actual que NO podrás disfrutar en la siguiente consola de la compañía.

La siguiente lista está compuesta por 10 juegos que solo se podrán jugar en PS4 y no serán compatibles con PS5. Para asegurar que no exista una gran confusión, estos títulos contarán con el siguiente mensaje en la PS Store: “Jugable en: solo PS4”. A continuación puedes ver la lista completa:

-DWVR

-Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

-TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

-Just Deal With It!

-Shadow Complex Remastered

-Robinson: The Journey

-We Sing

-Hitman Go: Definitive Edition

-Shadwen

-Joe’s Diner

Por el momento se desconoce la razón detrás de esta decisión, aunque es probable que los desarrolladores no tengan el interés de proporcionar las actualizaciones suficientes para llevar estas experiencias a la siguiente generación. En temas relacionados, Jim Ryan, CEO de SIE, defiende el aumento a $70 dólares de los juegos para el PS5.

Vía: PlayStation