Ya puedes conseguir uno de los mejores indies de los últimos años gratis

Una vez más la Epic Games Store se encuentra regalando dos juegos en PC que nadie debe de perderse. Después de que el carismático indie Pikuniku estuviera a la disponibilidad de miles de personas la semana pasada, ahora es momento de que ABZÛ y Rising Storm 2: Vietnam tomen el escenario principal.

Así es, estos dos imperdibles títulos pueden ser tuyos. Lo único que necesitas hacer es ingresar a la Epic Games Store aquí, y descargar de forma gratuita estos juegos. Como ya lo saben, esta oferta no es permanente, ya que solo será vigente hasta el próximo jueves 15 de octubre.

FREE THIS WEEK: 🌩️ + 🐠

Add some variety to your game collection! Pick up ABZÛ and Rising Storm 2: Vietnam, free on the Epic Games Store until October 15. https://t.co/mqSSRoz26l pic.twitter.com/uIChOR1gpT

— Epic Games Store (@EpicGames) October 8, 2020