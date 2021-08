Sonic Colors Ultimate se retrasa en Europa

Como parte de la celebración por el 30 aniversario de Sonic the Hedgehog, SEGA lanzará Sonic Colors Ultimate, una remasterización del clásico de Wii, a principios del próximo mes de septiembre. Sin embargo, este evento no estará libre de problemas, ya que la edición física del juego no llegará a tiempo a las manos de miles de usuarios en varios países.

Por medio de un comunicado, SEGA ha revelado que la edición física de Sonic Colors Ultimate, tanto en su versión normal como aquella que ofrece un llavero, no podrá estar disponible el próximo 7 de septiembre en los mercados de EMEA, es decir, en Europa, Medio Oriente y África.

Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Debido a problemas logísticos imprevistos, todas las ediciones físicas de Sonic Colors Ultimate, que incluyen tanto la edición estándar como la de llavero; se retrasarán en todos los mercados de EMEA, excepto Australia y Nueva Zelanda. Esto no afecta el lanzamiento digital en todas las plataformas de origen”.

Por el momento no se ha revelado la razón exacta para este retraso. Sin embargo, el retraso no afectará a América del Norte y Sur, así como Australia y Nueva Zelanda. De igual forma, Sonic Colors Ultimate llegará de forma digital el próximo 7 de septiembre a todos los mercados.

Vía: SEGA Europa