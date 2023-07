Se viraliza este secreto de la GameCube de Nintendo

El GameCube de Nintendo tiene características y secretos que han permanecido ocultos por años y hoy les traemos uno de ellos que tiene que ver con la tapa de la bandeja de discos de la consola. Según señaló el excelente John Linneman de Digital Foundry, el disco brillante negro (también llamado ‘joya’) en la parte superior de la GameCube, que tiene el logotipo de ‘Nintendo GameCube‘, se puede quitar. Simplemente abre la tapa y en la parte inferior verás algunas pestañas que, al presionarlas, liberan el disco y permiten que se deslice libremente.

Nintendo se refería a estos discos como ‘placas identificativas’ en Japón (código de producto: DOL-018) y varios modelos especiales de GameCube en esa región venían con ejemplos únicos, que se pueden ver aquí. Vale la pena mencionar que la capacidad de quitar la placa identificativa solo está presente en los primeros modelos DOL-001 de la consola. La revisión del hardware posterior, el modelo DOL-101, carece de esta función.

Linneman, un hombre que sabe más de su cuota justa de datos curiosos sobre videojuegos, admite que desconocía esta característica y, honestamente, no le culparemos. Las placas identificativas nunca se vendieron por separado, por lo que no hay una razón convincente para quitarlas (aunque la revista británica CUBE regalaba una placa identificativa no oficial en la que se podía insertar arte personalizado).

Increíblemente, las placas identificativas incluso tenían una “protección de copia” simplista incorporada, como señaló GameLuv.com:

“Las tapas de GameCube tienen parte del plástico de Nintendo faltante en la ‘N’ y la ‘d’ para alinearse con las muescas en la cubierta de GameCube, de modo que solo las tapas oficiales encajan correctamente. Esto es sospechosamente similar a cómo “funcionaba” la protección de copia en el Famicom Disk System“.

Vía: Time Extension

Nota del autor: Banda, lean los malditos manuales de las cosas que compran. Igual hay “secretos” del PlayStation que venían en el manual y que la gente “descubre” 30 años después.