Dentro del gran catálogo de juegos que anunciaron durante la presentación de Silent Hill del día de ayer, uno de los proyectos que más llamó la atención fue Ascension, el cual será una experiencia interactiva que se transmitirá solo una vez por medio del streaming. Es así que recientemente se reveló más información sobre este proyecto.

Recientemente, Dusk Golem, famoso insider de la industria, entrevistó a Jacob Navok, CEO de Genvid, compañía de herramientas de software de streaming que trabaja en el juego, y quienes están detrás de Silent Hill Ascension. Esencialmente, Konami transmitirá una mini serie por medio del streaming, en donde el público tendrá la oportunidad de tomar varias decisiones que afectarán el rumbo de la historia.

(1/9) So I interviewed @JNavok, one of the people behind the upcoming Silent Hill: Ascension, to clarify a bit more on what the project actually is.

In basic; a narrative branching-choice cloud streaming experiment that is going to be aired ONCE as a mini-series to tune into, &

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) October 20, 2022