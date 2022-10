Hideki Kamiya pone condiciones para no ser bloqueados en Twitter

El fin de semana fue bastante pesado para el próximo Bayonetta 3, dado que su actriz de voz original se manifestó en redes sociales para dar un mensaje de boicot en contra de la obra. Eso llevó a que tanto Platinum Games como Hideki Kamiya se molestaran, dado que se dio información errónea en cuanto a los pagos que iban a hacer a la actriz.

Esto llevó a que el propio Kamiya tuviera su cuenta de Twitter cerrada por algunas horas el pasado domingo, esto como una especie de prueba de qué pasaría, pues al parecer el mismo la desactivo. Sin embargo, al poco tiempo se reactivó y ya no quiso retomar el tema de la polémica con la cuestión del doblaje, por lo que las cosas van relativamente mejor.

Vale la pena mencionar, que hace minutos atrás el creador de juegos dio un ultimátum a los usuarios para evitar ser bloqueados, esto conlleva que no le den retweet, qué no lo mencionen y que tampoco lo citen. Básicamente, no se puede tener ningún tipo de interacción con él en dicha red social, de lo contrario esa persona va a ser bloqueada.

I'm blocking everyone who tweets/ quote retweets me now. BE CAREFUL. — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) October 20, 2022

Estoy bloqueando a todos los que me tuitean/ citan y me retuitean ahora. TEN CUIDADO.

Recuerda que Bayonetta 3 se lanza el próximo 28 de octubre para Nintendo Switch.

Vía: Twitter