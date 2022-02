Ya pasó un muy buen rato desde que tuvimos algún tipo de novedad relacionada con Dragon Age 4. Recordemos que el juego no estuvo presente durante el EA Play Live del año pasado, esto debido a que sus desarrolladores no querían dar más información hasta que “llegara el momento correcto”. No obstante, parece que las cosas van progresando bien tras bambalinas.

De acuerdo con Jeff Grubb, confiable insider, Dragon Age 4 ha estado cumpliendo con todas sus metas internas de desarrollo, y la gente de BioWare está muy satisfecha con los resultados obtenidos. Esto quiere decir que el juego podría estar cumpliendo con su fecha de lanzamiento, que aparentemente, sería a finales de 2023. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el juego pueda llegar a inicios de 2024.

Aún hay muchos detalles que desconocemos sobre Dragon Age 4, pero según todos los reportes que han salido hasta la fecha, podría tratarse de una exclusiva de consolas de nueva generación y será una experiencia enfocada completamente en el single-player.

Nota del editor: Tengo el presentimiento de que Dragon Age 4 será un producto verdaderamente especial. En verdad siento que BioWare aprendió de los errores que cometieron con Inquisition, y no solamente eso, sino que también escucharon la retroalimentación de los fans. No puedo esperar por tener más novedades acerca de este juego.

Via: Jeff Grubb