Se reportan problemas con los servidores de Twitter

Tal parece que la semana no puede cerrar sin que se presente algún error en las redes sociales. En esta ocasión, no es Facebook quien sufre de problemas de conexión, sino Twitter, en donde se ha reportado que es imposible acceder a este sitio desde hace unos minutos.

De acuerdo con Down Detector, se han reportado severas fallas en los servidores de Twitter durante los últimos minutos. El sitio ha mencionado que desde las 11:14 AM (hora de la Ciudad de México), la red social ha presentado varios fallos. Al momento de acceder a este sitio por medio de una PC, un mensaje de error impide el paso a nuestra timeline.

Sin embargo, esto es algo que no afecta a los usuarios en móviles, en donde la aplicación de Twitter parece funcionar sin problema alguno, aunque esto bien podría cambiar en cualquier momento. Por el momento no hay una clara respuesta a este problema. Solo nos queda esperar a que la compañía solucione este inconveniente.

En temas relacionados, Twitter se ha unido al negocio de los NFT.

Nota del Editor:

Este tipo de errores no son tan comunes en Twitter, especialmente de una forma que solo afecta a la red social en PC, y no en dispositivos móviles. Solo esperemos que la solución no tarde mucho en llegar.

Vía: Down Detector