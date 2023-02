Se presenta el contenido DLC para Pokémon Scarlet y Violet

El Pokémon Presents de hoy ha presentado muchas novedades en relación a esta franquicia, esto conluye aplicaciones, las cartas coleccionables, los mundiales, así como una serie exclusiva de Netflix con un estilo de animación interesante. Sin embargo, no iban a faltar las noticias para los juegos y así mostraron actualizaciones para Pokémon Scarlet y Violet.

Entre las nuevas noticias se menciona que llegarán nuevas cistalizaciones para algunos pokémon legendarios que antes no estaban disponibles. Pero lo más llamativo es el nuevo DLC que se llama de Hidden Treasure of Area Zero. El cual se dividirá en dos partes que llegarán de forma periódica.

Por ahora no se habla de una fecha de salida, pero se menciona que llegarán en algún momento del año a Nintendo Switch.

Vía: Pokémon Presents