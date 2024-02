Se filtran spoilers de Final Fantasy VII Rebirth en las redes

Estas últimas semanas han sido de mucho contenido relacionado a Final Fantasy VII Rebirth, juego que cumplirá con ser la segunda parte del videojuego que vimos en el 2020, el cual nos demostró que el camino a seguir de la aventura de Cloud y sus amigos será distinto. Y ahora que han salido algunos contenidos como el mismo demo del título para PS5, es obvio que ya hay gente por ahí que está jugando a la entrega completa, pues los almacenas ya deberían estar listos con las versiones físicas para en dos semanas llegar a tiendas.

En este momento, las redes sociales son un imán de spoilers y escenas filtradas de esta entrega, ya sea en TikTok, Reddit, Twitter o hasta Facebook, y esto no solo incluye cosas que gente no se deseaba ver como el demo ya disponible en la consola de Sony, sino escenas ya muy avanzadas de la aventura. Eso indica, que es probable que a fines de esta misma semana algunos puedan subir tal cual el final del juego, incluyendo al jefe que le da cierre al segundo capítulo y las escenas post créditos que son importantes.

Dichas actividades de filtraciones ya no son para nuevas en la industria, dado que no faltan minoristas que ya cuenten con las copias y se las vendan a amigos y familiares, quienes para este momento deben estar disfrutando el juego completo sin la necesidad de pasar por pruebas gratuitas. Que vale la pena resaltar, Square Enix hasta este momento no se libera la segunda parte del demo, el cual seguramente abrirá su candado a fines de esta misma semana o la siguiente.

Con todo esto en mente, recomendamos que los usuarios prohíban la frase de Final Fantasy en el algoritmo de sus redes sociales, pues cualquier parte de la trama podría llegar de la nada, no solo en forma de clips de video sino también una simple captura de pantalla o hasta alguna descripción en texto por parte de quienes quieren echar a perder la experiencia. Lo mejor será siempre experimentar estos títulos por cuenta propia, por lo que advertimos no ir en busca de los avances que no son necesarios conocer en este momento.

Nota del editor: Hay que correr de las redes sociales, de lo contrario será muy tarde para salvarse de los spoilers que ya circulan por ahí, y la verdad si el juego fuera la copia exacta del FFVII que todos conocemos no habría problema, pero este no es el caso, es un juego diferente en cuanto a historia.