Se filtran imágenes de la serie de TLOU

Con el piloto de la serie de The Last of Us para HBO ya finalizado, el resto de la producción va en marcha para lograr un estreno en algún punto de 2022. Aunque por el momento no hay un vistazo oficial a esta adaptación, recientemente se filtraron una serie de imágenes que nos dan una mejor idea del mundo que se nos presentará en un futuro.

Recientemente, el canal de YouTube conocido como Wolf of Thorns, compartió una serie de fotos del set de filmación en la ciudad de Calgary, Canadá. Aquí podemos ver cómo es que el Boston del juego original ha sido recreado para la serie.

Como pudieron ver, es posible apreciar las calles destruidas de este mundo post apocalíptico, así como los carteles de FEDRA, y un gran muro que divide a los sobrevivientes de los infectados. Ahora solo nos queda esperar a algún tipo de avance oficial, el cual seguramente llegará el próximo año.

En temas relacionados, The Last of Us Part II esconde una referencia a Left Behind. De igual forma, parece que el multiplayer de este título tendrá un battle royale.

Vía: The Last of Us Update