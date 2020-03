¿Qué demonios hacen La Máscara, Joker y Pennywise en el set de Space Jam 2?

El día de hoy por la mañana, surgió un rumor de We Got This Covered que aseguraba la participación de Jim Carrey como La Máscara en Space Jam 2, pero únicamente con un cameo de voz. Ahora, se han filtrado fotos desde el set de grabación donde no solo vemos a este personaje, sino también a otras propiedades de Warner Bros. como Joker, Pennywise e incluso La Bruja del Este.

So the rumor is that #SpaceJam2? will expand to other WB properties besides Looney Tunes. The Mask? The Joker? Pennywise? pic.twitter.com/4pMxtMtlZL

— Pop Culture Leftovers ?️? (@PCLeftovers) March 8, 2020