Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX debuta con enorme éxito en Reino Unido

La tabla de ventas físicas en el Reino Unido se ha sentido bastante similar durante estos últimos meses. Esto se debe a que no ha habido fuertes lanzamientos, y resulta un poco difícil cambiar drásticamente los resultados. Sin embargo, esta semana Nintendo ha asegurado el primer lugar de ventas con el remake de Pokémon Mystery Dungeon, pero fuera de eso, estamos viendo básicamente los mismos títulos de siempre.

Call of Duty: Modern Warfare, FIFA 20, y Grand Theft Auto V están en segundo, tercero y cuarto lugar respectivamente, mientras que The Division 2 escala hasta quinto lugar. Two Point Hospital cae hasta sexto lugar después de un fuerte debut, y Crash Bandicoot N. Sane Trilogy apenas logra entrar a la lista en noveno lugar. Desafortunadamente, Dreams cayó hasta el puesto número 40, pero esperamos que este título esté teniendo un mejor éxito de manera digital.

Aquí te dejamos el top 10 completo:

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX Call of Duty: Modern Warfare FIFA 20 Grand Theft Auto V The Division 2 Two Point Hospital Minecraft Mario Kart 8 Deluxe Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Luigi’s Mansion 3

Fuente: ukie