Se filtra posible fecha de lanzamiento para Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD

El año pasado, Atlus reveló Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD, una remasterización para el juego que vimos originalmente en 2003 con contenido adicional. Aunque esta entrega ya está disponible en Japón, la compañía aún no ha revelado la fecha de lanzamiento para este título en nuestra región. Afortunadamente, parece que esto está a punto de cambiar.

De acuerdo con Persona Central, Nintendo of Europe ha compartido un documento en donde se menciona que Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD llegaría al Switch el próximo 25 de mayo de 2021. Sin embargo, por el momento no hay algún tipo de información oficial por parte de Atlus, algo que no debería ser una sorpresa, ya que Persona 5 Royale y Persona 5 Strikes sufrieron de casos similares.

Junto a esto, una nueva clasificación por parte de la ESRB, el organismo que se encarga de determinar el público para cierto juego, ha señalado que Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD también llegaría a PC, algo que, de forma similar, no ha sido confirmado por Atlus hasta el momento.

Considerando que el Shin Megami Tensei Online Live 2021 Reason of Music, un concierto dedicado a este serie, se llevará a cabo el día de mañana, es probable que información sobre nuestra región por fin sea proporcionada. Solo es cuestión de esperar. Oficialmente, Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4 y, posiblemente, PC en la primavera de 2021.

Vía: Persona Central