Se filtra el villano principal de la película de The Mandalorian

El universo de Star Wars ha seguido constante en cuanto a lanzamientos de películas y series, dado que hace no mucho tuvimos de primera mano a Skeleton Crew y también The Acolyte, siendo esta última de los peores fracasos de la marca a tal punto de retirar su mercancía de las tiendas de Disney. Y si bien la situación no pinta favorable aún hay una esperanza, The Mandalorian & Grogu, continuación del querido show de streaming que aparentemente va a cerrar con el lanzamiento para cines.

De forma reciente se ha revelado quien sería su antagonista principal, y no será Moff Gideon. Según reportes del insider Kristian Harloff y confirmaciones de The Bespin Bulletin, el gran malvado será Embo, un cazarrecompensas que los seguidores de The Clone Wars reconocerán como uno de los más letales y habilidosos.

Este debutó en la serie animada Star Wars: The Clone Wars, donde trabajó para figuras como el Conde Dooku, Cad Bane y el Clan Hutt, destacándose por su ferocidad y precisión. Será su debut en una versión live-action, interpretado por Dave Filoni, director creativo de Lucasfilm y creador de múltiples títulos clave del universo creado por George Lucas. Filoni, quien originalmente le dio voz al personaje, retomaría su papel en esta nueva producción.

La trama seguirá a Din Djarin y Grogu en una misión para rescatar a Rotta the Hutt, interpretado por Jeremy Allen White, quien será secuestrado y cuyo rescate se complicará con la amenaza de Embo, que busca asesinarlo. Además, Sigourney Weaver se une al reparto en un papel aún no revelado, sumando más intriga al proyecto.

Con esta revelación, la película promete profundizar en el universo de Star Wars al traer de vuelta a personajes secundarios que resonaron entre los fanáticos más acérrimos, mientras amplía las aventuras de los queridos protagonistas que aparentemente tendrán su final aquí, al menos que se apruebe una temporada más.

Recuerda que llega a los cines el 22 de mayo de 2026.

Vía: HT