Se anuncian los juegos clásicos de PS Plus en enero

Sony ha anunciado la alineación de juegos de enero, incluyendo títulos de los niveles Extra y Premium, junto con clásicos de PS1, PS2, PSP y PS3 (nube). Los nuevos juegos estarán disponibles a partir del 21 de enero, ofreciendo una selección variada para todos los gustos.

Entre los destacados del nivel PlayStation Plus Extra se encuentran God of War Ragnarök, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, y Atlas Fallen: Reign of Sand. Para de Premium, el servicio también incluirá clásicos como Indiana Jones and the Staff of Kings y MediEvil 2, junto con juegos de generaciones pasadas en formato descargable o mediante streaming en la nube, dependiendo del título y la región.

Catálogo de juegos (PlayStation Plus Extra):

– God of War Ragnarök | PS4, PS5

– Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4, PS5

– Atlas Fallen: Reign of Sand | PS5

– SD Gundam Battle Alliance | PS4, PS5

– Sayonara Wild Hearts | PS4

– Ayo: A Rain Tale | PS4, PS5

– Orcs Must Die! 3 | PS4, PS5

– Citizen Sleeper | PS4, PS5

– Poker Club | PS4

Títulos clásicos (PlayStation Plus Premium):

– Indiana Jones and the Staff of Kings | PS4, PS5

– MediEvil 2 | PS4, PS5

La oferta de enero refuerza la estrategia de Sony de combinar éxitos recientes con joyas del pasado, brindando a los suscriptores una oportunidad de explorar tanto experiencias modernas como nostálgicas en su plataforma favorita. Además, llama la atención que en la parte de Essentials hay títulos polémicos como Suicide Squad: Kill The Justice League.