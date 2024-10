Saber y Paramount trabajan en un RPG AAA de Avatar

Avatar: The Last Airbender es una de las caricaturas más aclamadas de todos los tiempos. Con películas y series live action, así como múltiples videojuegos, el alcance de la producción de Nickelodeon es enorme. Ahora, se ha revelado que ya está en producción un RPG AAA de Avatar: The Last Airbender.

De acuerdo con IGN, Saber Interactive, Paramount y Avatar Studios se han aliado con el objetivo de crear el primer RPG AAA de The Last Airbender. Aunque los detalles son escasos por el momento, se ha mencionado que esta aventura se llevará a cabo miles de años antes de los eventos protagonizados por Aang, y nos dará la oportunidad de controlar a un Avatar completamente nuevo. Esto fue lo que comentó Doug Rosen, vicepresidente sénior de juegos y medios emergentes de Paramount:

“Sabemos que los fanáticos leales de Avatar: The Last Airbender han estado ansiosos por más historias que los lleven al universo del programa y, a través de los juegos, podemos expandir la creación del mundo y permitir que los fanáticos experimenten el nuevo contenido de una manera completamente inmersiva. Saber Interactive tiene un historial comprobado en dar vida a juegos basados ​​en IP, y estamos emocionados de cofinanciar este título AAA junto con ellos y permitir que los fanáticos experimenten este mundo de primera mano”.

Por su parte, esto fue lo que mencionó Josh Austin, director de desarrollo y licencias de IP, Saber Interactive:

“En Saber, todos somos verdaderos fanáticos de la IP con la que trabajamos. Los miembros de nuestro equipo son algunos de los creativos más apasionados y devotos que existen, y es un honor unir fuerzas con Avatar Studios y Paramount Games para expandir aún más el universo de Avatar Legends en los videojuegos. Esta estructura de cofinanciación única es el resultado de nuestra colaboración en constante expansión con Paramount, que comenzó hace más de una década con WWZ, y estamos entusiasmados por todo lo que está por venir”.

Este nuevo proyecto es descrito como el juego más grande de Avatar en la historia, estará disponible en consolas y PC. Lamentablemente, por el momento no hay información sobre su fecha de lanzamiento, y el proyecto apenas ha comenzado, por lo que pasará algo de tiempo antes de ver gameplay oficial. En temas relacionados, serie live action de Avatar supera a One Piece. De igual forma, Netflix confirma más temporadas para la serie de Avatar.

Nota del Autor:

Avatar es un mundo con mucho potencial, y no puedo esperar para ver qué tipo de proyecto llega a ser esta producción AAA. Considerando que la propiedad ha estado alejada de los videojuegos por un tiempo, este es el momento perfecto para que veamos otra aventura interactiva en este mundo, ya sea que Aang o Korra sean los protagonistas o no.

Vía: IGN