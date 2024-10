Amazon cambiará sus políticas de devolución en 2025

Uno de los aspectos más aclamados de Amazon siempre ha sido su sistema de devolución, el cual ha permitido que los usuarios tengan una gran flexibilidad al momento de obtener su dinero y, en algunas ocasiones, conservando el producto. Sin embargo, parte de esto cambiará a principios del próximo año, puesto que sus políticas de devolución cambiarán sustancialmente.

De acuerdo con Amazon, a partir del próximo 1 de enero de 2025, las políticas de devolución cambiarán, afectando, principalmente, a los vendedores a gran escala en la plataforma. Aquellos que superen cierto número de devoluciones deberán pagar una tarifa adicional, conocida como “tarifa por procesamiento de devoluciones”, basada en la cantidad de productos devueltos en relación con las unidades enviadas durante un periodo de tres meses.

Si bien esto no afecta directamente a los consumidores, esto puede causar que los vendedores aumenten sus precios para ajustar esta tarifa. Sin embargo, esto no afectará a todos por igual, puesto que el producto dictará si esto se aplica o no. Cosas como ropa, gafas y zapatos estarán exentas, debido a que las devoluciones suelen estar relacionadas con problemas de talla o ajuste. De igual forma, los pequeños vendedores que envíen menos de 25 productos al mes no se verán afectados.

Por último, los periodos de devolución de entre 15 y 30 días se conservarán, así como el hecho de que algunos usuarios tendrán que asumir los costos de envío en las devoluciones, algo que también se mantiene. En temas relacionados, EA y Amazon confirman película de The Sims. De igual forma, Amazon mostrará más anuncios en Prime Video.

Nota del Autor:

Si bien muchos compran productos directos de Amazon, algunos vendedores alejados de la compañía también ofrecen grandes opciones. De esta forma, la tarifa adicional parece que está enfocada en aquellos cuya validez no está al estándar que desea la empresa.

Vía: Nintenderos