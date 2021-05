Rumor: Una nueva colección de Sonic estaría en desarrollo

Como sabrán, 2021 marca el 30 aniversario de Sonic the Hedgehog. Sin embargo, fuera de una enciclopedia, no hay información oficial sobre los planes de SEGA para esta celebración. Afortunadamente, las filtraciones les han dado esperanzas a los fans. No solo una supuesta remasterización de Sonic Colors está en desarrollo, sino que una nueva colección del erizo azul ya podría estar en puerta.

Recientemente, Sogamely, una tienda francesa, enlistó “Sonic Collection” para el PS4. En el sitio no se comparte una portada, ni se ofrecen detalles adicionales. Por su parte, SEGA no ha emitido un comunicado al respecto. Aunque no hay algo confirmado por el momento, una colección celebrando a Sonic no suena como una idea alejada de la realidad.

Será interesante ver si esta colección nos ofrece una mirada a las aventuras en 2D o 3D de Sonic. Por otro lado, aunque la tienda francesa solo hace mención de una versión para PS4, probablemente veamos esta recopilación en Switch, PC y Xbox. Este nuevo rumor sale a la luz un par de días después de que se filtró la sinopsis de Sonic the Hedgehog 2. De igual forma, hace tiempo se filtró el diseño que tendrá Knuckles en esta secuela.

