Rumor: Una colección de Tomb Raider estaría en camino a consolas actuales

Square Enix hizo un gran trabajo con la nueva trilogía de Tomb Raider, y parece que hay más juegos de Lara Croft en camino. Una reciente filtración parece haber revelado algo llamado Tomb Raider: The Ultimate Experience, una colección que incluiría los primeros títulos de la franquicia, así como los más recientes.

Según esta imagen, la colección llegaría a consolas actuales el próximo 27 de agosto, y sí, también a Google Stadia. Hasta el momento, no se ha confirmado si dicha colección es oficial, pero Square Enix registró la marca “VERDADERA EXPERIENCIA DE TOMB RAIDER ULTIMATE” en 2018, y apenas el mes pasado renovaron el registro.

En caso de que la fecha de lanzamiento sea verdadera, no debe faltar mucho tiempo para conocer esta recopilación de manera oficial. Después de todo, Square Enix dijo que tenía pensado anunciar varios proyectos entre julio y agosto, por lo que no cabe duda alguna que Tomb Raider: The Ultimate Experiencie formará parte de dichos anuncios.

Via: GoNintendo