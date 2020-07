Aquí los juegos más vendidos en Japón en lo que va de 2020

Ya hemos dejado a junio atrás, lo que significa que ya estamos oficialmente en la segunda mitad de 2020. Durante los primeros meses del año, tal vez no tuvimos grandes lanzamientos de Nintendo Switch como esperábamos, pero hay uno de ellos en particular que ha estado rompiendo récords en todas partes. Mientras tanto, Sony ha contestado con sus propias exclusivas como Final Fantasy VII Remake y The Last of Us: Part II, que también gozaron de mucho éxito durante sus respectivos lanzamientos.

Gracias a información recopilada por Famitsu, ya sabemos cuáles son algunos de los juegos más vendidos en Japón este año. Un nuevo reporte ha detallado las ventas de software desde el 30 de diciembre de 2019, hasta el 28 de junio de 2020, mostrándonos los títulos que han estado volando de las repisas de tiendas, con la cantidad exacta de copias distribuidas.

1. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 5.004.720

2. [PS4] Final Fantasy VII Remake – 931.165

3. [NSW] Pokémon Sword and Shield – 650.859

4. [NSW] Ring Fit Adventure – 577.875

5. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 346.034

6. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 284.717

7. [NSW] Minecraft – 280.662

8. [PS4] Resident Evil 3 – 263.625

9. [NSW] Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – 260.802

10. [PS4] Yakuza: Like a Dragon – 259.580

Tal y como podemos ver, el Nintendo Switch sigue siendo uno de las plataformas más populares entre los videojugadores japoneses. Para mala suerte de Microsoft, no hay ningún juego de Xbox que haya entrado a la lista, pero esperamos que eso pueda cambiar con la llegada del Xbox Series X. Mientras tanto, Sony ocupa tres lugares en la lista, pero solamente uno de ellos es exclusivo a la consola.

Fuente: Famitsu