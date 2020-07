Rumor: Halo Infinite podría carecer de multiplayer en su lanzamiento

A pesar de que la historia de Halo siempre ha sido parte importante de la serie, el multiplayer es el aspecto que muchos podrían llegar a considerar fundamental. Ahora, un nuevo rumor sugiere que el multiplayer de Halo Infinite podría no estar disponible durante su lanzamiento a finales de 2020.

De acuerdo con fuentes cercanas a Brad Sams de BWW Media Group, una persona especializada en noticias relacionadas con Microsoft, incluidos sus desarrollos de hardware y videojuegos, el lanzamiento de Halo Infinite solo contaría con el modo de campaña y cualquier otra característica que 343 Industries haya planeado para los primeros días del juego.

Durante un reciente “Sams Report”, Sams dijo que una de sus fuentes le informó que el modo multiplayer no estará disponible en el lanzamiento de Halo Infinite. Esto fue lo que comentó:

“No vimos ningún modo multiplayer. Ahora, una fuente me está diciendo, y esta es solo una fuente, por lo que no puedo gritarlo desde las alturas, pero ha sido bastante decente en el pasado. Una fuente dice que el multiplayer no va a estar disponible junto a la campaña en otoño”.