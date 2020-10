Rumor: El siguiente Call of Duty será una continuación del Modern Warfare de 2019

Pese a que Call of Duty: Black Ops Cold War todavía no sale al mercado, parece que los fans del FPS ya tienen en la mente el siguiente gran juego de la serie. De acuerdo con un leaker en Twitter, el próximo juego de la franquicia será una continuación del Modern Warfare que vimos el año pasado.

Recientemente, Tom Henderson, un famoso leaker que comparte información sobre Call of Duty, mencionó que el siguiente juego en la serie será una continuación de Modern Warfare de 2019, y se llevará a cabo en la actualidad. De igual forma, se ha mencionado que el supuesto juego podría incluir la remasterización de Modern Warfare 2 de 2009.

Esto fue lo que comentó:

I hate to be "that guy" before BOCW has released, but it's looking like CoD for 2021 is another Modern Warfare title of some kind. Understandably not a lot of information as of yet, but it's a modern day setting. Modern Warfare 2 seems like the only logical next step?

— Tom Henderson (@_TomHenderson_) October 29, 2020