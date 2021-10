Tras haber sido comprados por Sony, Bluepoint Games anunció que su siguiente juego no sería un remake, sino algo “completamente nuevo y original“. Fuera de eso no dieron mayores detalles al respecto, pero aparentemente, este equipo podría estar trabajando en una secuela de Bloodborne, por más extraña que parezca la idea.

Colin Moriarty, confiable periodista y co-fundador de Kinda Funny, compartió un tweet sugiriendo que Bluepoint estaría trabajando en Bloodborne 2.

I’m hearing through the grapevine Bluepoint may be on a journey to Yharnam.

— Colin Moriarty (@notaxation) October 4, 2021