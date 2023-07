Revelan poster de La Casita del Horror XXXIV de los Simpson

Los Simpson regresarán con el “Treehouse of Horror XXXIV” más adelante este otoño, y ahora los fanáticos han obtenido el primer vistazo de lo que pueden esperar del próximo especial de Halloween con el póster que muestra sus tres grandes historias. Los especiales “Treehouse of Horror” conocidos en nuestro país como “La Casita del Horror” de Los Simpson son algunos de los especiales de vacaciones más icónicos en la historia de la serie animada, ya que les permite abandonar su mundo habitual para experimentar con tres historias diferentes cada Halloween. Algunas han sido más exitosas que otras a lo largo de los años, pero siempre es muy divertido ver cada nueva historia por primera vez.

La temporada 35 de Los Simpson está programada para regresar a FOX con nuevos episodios más adelante en el otoño, y los fanáticos finalmente han obtenido el primer vistazo del especial “Treehouse of Horror XXXIV” con un póster exclusivo que se entregó a los asistentes a la San Diego Comic-Con. Si bien los fanáticos fuera de la convención no podrán obtener una copia física de este nuevo póster, afortunadamente todos los demás pueden ver lo que ofrece este próximo especial, ya que el póster de “Los Simpson: Treehouse of Horror XXXIV” adelanta las tres nuevas historias que nos esperan esta temporada de Halloween. Míralo a continuación:

The Simpsons fans! Starting tomorrow at SDCC, booth 4229 will be passing out EXCLUSIVE mini posters each day. Swing by the booth to get one before they run out! pic.twitter.com/wRAZkdi5Pb — The Simpsons (@TheSimpsons) July 19, 2023

La temporada 35 de Los Simpson se estrenará en FOX el domingo 1 de octubre a las 8:00 PM EST, pero aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento específica para el especial “Treehouse of Horror XXXIV“. Tampoco se han detallado los contenidos de las tres historias, pero el póster adelanta no solo una parodia de “The Silence of the Lambs” (con Sideshow Bob como el principal villano), sino también una especie de historia de infección en la que los ciudadanos de Springfield se convierten en Homeros, y una historia en la que Marge lucha contra varias mascotas e íconos de NFT.

Si deseas ver las muchas temporadas de Los Simpson, puedes encontrar las primeras 33 temporadas de la serie animada favorita de los fanáticos en Star+.

Vía: Comicbook

Nota del editor: No tengo que decirlo, todos lo sabemos, Los Simpson no son lo mismo desde hace años y este tipo de noticias nadamás me entristece porque me hace recordar cuando esperábamos estos capítulos especiales cada año y que siempre eran impresionantes.