Esto es lo que llevan en taquilla Barbie y Oppenheimer

La mayor batalla en taquilla de los últimos años ha comenzado, con la película “Barbie” de Warner Bros. recaudando $22.3 millones de dólares en las proyecciones previas. Mientras tanto, “Oppenheimer” de Universal recaudó $10.5 millones de dólares en las proyecciones. El botín de “Barbie” en las previas es el más grande del verano, superando el récord anterior de $17.5 millones de dólares establecido por “Guardians of the Galaxy Vol. 3“.

Sin embargo, la competencia de películas de verano no será una carrera reñida, ya que se espera que “Barbie” de Greta Gerwig y Margot Robbie tenga un gran estreno, recaudando más de $100 millones de dólares en su primer fin de semana, con algunas estimaciones incluso llegando a $140 millones de dólares, gracias a sus masivos esfuerzos de marketing. La alta recaudación en las previas sugiere que el fin de semana de estreno puede acercarse al extremo más alto de las proyecciones.

Se estima que “Oppenheimer” de Christopher Nolan y Cillian Murphy abrirá con $50 millones de dólares, lo que lo posiciona en un digno segundo lugar. Superó la recaudación previa de “Dunkirk” ($5.5 millones de dólares), la última película de Nolan estrenada antes de la pandemia. “Oppenheimer” también superó las recaudaciones previas de éxitos de principios de este año como “John Wick 4” ($8.9 millones de dólares), “Fast X” ($7.7 millones de dólares) e “Indiana Jones and the Dial of Destiny” ($7.2 millones de dólares).

Ambas películas tienen el potencial de obtener buenas ganancias durante su proyección; “Barbie” tuvo un presupuesto de $145 millones de dólares y “Oppenheimer” costó $100 millones de dólares. Los verdaderos ganadores, por supuesto, son los dueños de los cines y los aproximadamente 200,000 fanáticos de “Barbenheimer” que reservaron funciones dobles para el mismo día en todo el país.

Ambas películas tratan sobre figuras reconocidas a nivel mundial (una es el físico que creó la bomba atómica y la otra es la muñeca de juguete más popular de todos los tiempos) y cuentan con un elenco amplio y repleto de estrellas. En “Barbie“, Robbie da vida a la muñeca y viaja desde Barbie-Land hasta la Tierra junto a Ryan Gosling como su Ken. El elenco también incluye a Issa Rae, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Simu Liu, Helen Mirren, Will Ferrell y muchos más.

Por otro lado, “Oppenheimer” traza la vida y carrera de J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, a lo largo de varias décadas. Nolan reclutó a su colaborador frecuente Murphy para interpretar al distintivo personaje histórico, y el elenco cuenta con Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Casey Affleck, Josh Hartnett, Benny Safdie, Kenneth Branagh, Rami Malek y muchos, muchos más.

El campeón de taquilla del fin de semana pasado, “Misión: Imposible – Dead Reckoning Part One” de Tom Cruise, tendrá que conformarse con el tercer lugar. Se espera que obtenga entre 28 y 30 millones de dólares en su segundo fin de semana.

Vía: Variety

Nota del editor: Ambas películas me tienen emocionado, pero necesito prepararme mental y físicamente para las tres horas que dura Oppenheimer.