Reporte señala que Nintendo estaba trabajando en una serie live action de Zelda

Nintendo rara vez permite que una compañía externa maneje sus IPs, especialmente cuando se trata de adaptaciones a series de televisión o películas. Un nuevo reporte señala que la Gran N estaba trabajando junto a Netflix para crear una serie live action de The Legend of Zelda, muy al estilo de Game of Thrones, pero este proyecto fue cancelado.

De acuerdo con Adam Conover, comediante y ex-miembro de Collage Humor, en 2015 Nintendo estaba trabajando en dos adaptaciones muy interesantes. Una de estas era una serie animada de Star Fox, y el segundo era un show live action de The Legend of Zelda. Sin embargo, estos proyectos fueron cancelados después de que Netflix filtró esta información a The Wall Street Journal. Esto fue lo que comentó Conover al respecto:

“De repente hubo informes de que Netflix ya no iba a hacer su Legend of Zelda. Yo estaba como ‘¿qué pasó?’ Y luego escuché de mi jefe que ya no estábamos haciendo nuestro Star Fox. Yo estaba como ‘¿qué pasó?’ Me dijo, ‘alguien en Netflix filtró lo de Legend of Zelda’. Se suponía que no debían hablar de eso, Nintendo se asustó… y cancelaron todo, todo el programa para adaptar estas cosas”.

Tal parece que alguien compartió información que no se debía. Sin embargo, considerado que todos los días surgen filtraciones y rumores de varios proyectos, algunos podrían decir que Nintendo exageró con esta información. Eventualmente, Satoru Iwata, quien era presidente de Nintendo en ese momento, mencionó que esta información no era verídica, pero la decisión de cancelar estas series ya se había tomado.

Puedes conocer más sobre la serie cancelada de Star Fox aquí.

Vía: The Serf Time