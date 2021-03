Remedy Entertainment cree que desarrollar juegos intergeneracionales es “terrible”

El PlayStation 5 y Xbox Series X prometen juegos con una fidelidad gráfica nunca antes vista en la historia, sin embargo, todavía falta un rato para llegar a ese punto. Mientras tanto, tenemos que conformarnos con “ports” de juegos pasados a estas nuevas consolas, y de acuerdo con Remedy Entertainment, creadores de Control, tener que hacer esto es “simplemente terrible”.

Thomas Puha, director de comunicación para Remedy, fue bastante claro sobre lo mucho que detesta tener que trabajar en el desarrollo de juegos tanto para la pasada como para la actual generación de consolas. Control es un claro ejemplo de esto, pues además de haber debutado para PS4 y Xbox One en 2019, también recibió una versión nativa de PS5 y Series X este año.

En las propias palabras de Puha:

“Siempre que estás en este punto intergeneracional, para ser franco, es terrible. Tienes que apoyar a la generación anterior […] y lo que sea que traigas a la nueva generación todavía estará limitado por las elecciones que tomaste hace años para la generación anterior. No es algo muy realista [decir que] simplemente vamos a rehacer todo y luego llevarlo a la siguiente generación. Simplemente no es así. No es una realidad para nosotros, porque literalmente estás quitando recursos para los juegos del futuro y para mejorar el motor para el futuro.”