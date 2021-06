‘Release The Schumacher Cut’ se vuelve tendencia durante el aniversario de Batman Forever

El día de hoy se está festejando el aniversario número 26 de Batman Forever, y qué mejor manera de hacerlo que pidiendo por la edición de su director, Joel Schumacher, con el hashtag #ReleaseTheSchumacherCut. Desde que Warner aceptó estrenar Zack Snyder’s Justice League en HBO Max, los fans han estado creando campañas para conseguir versiones extendidas de sus películas favoritas.

Batman Forever fue una película que generó todo tipo de reacciones cuando llegó a los cines en 1995, pero tras la muerte de Schumacher en 2020, se reveló que existía muchísimo material de esta cinta que nunca llegó a la versión final. Ahora, la comunidad está exigiendo que dicho material sea agregado al largometraje y sea re-lanzado como el ‘Schumacher Cut’.

Retweet if you want to see Joel Schumacher’s Batman Forever#ReleaseTheSchumacherCut pic.twitter.com/RfxO6TuPf0

— RTSchumacherCut (@CutSchumacher) June 16, 2021