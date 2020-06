Joel Schumacher, director de las películas de Batman, falleció a los 80 años

Joel Schumacher, director de películas como St. Elmo’s Fire, The Lost Boys, Falling Down, Batman Forever y Batman and Robin, falleció el día de hoy en Nueva York después de una larga batalla contra el cáncer a sus 80 años de edad.

Schumacher quedó a cargo de la franquicia de Batman después de que Tim Burton abandonará la exitosa saga creada por Warner Bros. La primera de Schumacher, Batman Forever, con Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey y Nicole Kidman, generó más de $300 millones de dólares a nivel mundial.

La segunda y última película de Schumacher fue en 1997 con Batman and Robin, la cual tenía a George Clooney como Bruce Wayne y a Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze. A diferencia de la oscura visión de Burton, Schumacher optó por un enfoque con más comedia para este largometraje. Sin embargo, la decisión de agregar pezones al traje de Batman fue una que atrajo muchas críticas.

Recientemente, Schumacher dirigió algunos episodios de la popular serie de Netflix, House of Cards. En 2010, el Festival Internacional del Arte de la Cinematografía le otorgó un reconocimiento especial por sus contribuciones al séptimo arte. Descanse en paz, Joel Schumacher.

