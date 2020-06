¡Ghost of Tsushima ya está terminado!

El gran lanzamiento para PlayStation 4 del próximo mes, Ghost of Tsushima, por fin ha entrado en la fase Gold. De esta forma, el nuevo trabajo de Sucker Punch comenzará su producción, para que el juego llegue a tus manos el próximo 17 de julio.

Este fue el mensaje que el estudio publicó en Twitter respecto a esta noticia:

We’re thrilled to announce that #GhostOfTsushima has gone GOLD! This is the culmination of years of hard work from our team and we can’t wait to get it into your hands on July 17! pic.twitter.com/nidZvlqIIk

— Ghost of Tsushima 🎮 July 17 (@SuckerPunchProd) June 22, 2020