Recompensas dobles llegan a GTA Online

A pesar de que se mantenga con un nicho en específico, GTA Online sigue siendo relevante a nivel mundial debido a que no para de lanzar contenido, ya sea para quienes únicamente entran a jugar en los servidores o inclusive de la gente que paga el servicio y reciben recompensas así como juegos de la propia Rockstar Games. Este mes de abril no hay excepciones, por lo que llegan novedades interesantes que los fanáticos no querrán perderse por nada del mundo.

Mediante un comunicado se nos confirman las misiones de venta de mercancía especial. En las cuales podemos usar la computadora del almacén para acceder al sitio web de Ad-Hawk y hacer entregas para ganar el doble de GTA$ y RP. También se revelan las misiones de exportación de productos variados, mismas que igual otorgan el doble de ganancias. De igual manera está la misión de venta de negocio para recibir un bonus de GTA$ 100,000 en un plazo de 72 horas tras completar la venta.

Acá los autos que ya están disponibles para conseguir:

– Übermacht Revolter (deportivo)

– Vapid Clique (muscle car)

– Dewbauchee Seven-70 (deportivo)

– Vapid Hustler (muscle car)

– Enus Cognoscenti (sedán)

No hay que olvidarse las recompensas de los miembros de GTA+, quienes recibirán una bonificación adicional de GTA$ 1,000,000 cada mes desde abril hasta agosto los cuales se depositarán automáticamente en la cuenta del Maze Bank junto con los GTA$ 500,000 estándar. Aquí los premios:

– Progen Itali GTB (supercoche) gratis

– Camiseta y chaleco Fooliganz, camiseta Coil Cyclone y gorra Los Santos negra

– Pintura camaleónica aperlada petróleo y pintura para ruedas camaleónica magenta/amarillo

– Doble de GTA$ y RP en trabajos, desafíos y contratos de sede del club de motociclistas

– 50% más de velocidad de producción en los Negocios criminales

Recuerda que GTA 5 está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Comunicado

Nota del editor: El seguir sumando contenido de este tipo siempre será bien apreciado por los jugadores, por lo que tendrán paciencia mientras llega la siguiente entrega grande de la franquicia.