¿Qué tan reales son los museos en los videojuegos? Expertos por fin hablan de este tema

¿Qué tienen en común The Last of Us Part II, Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy VII Remake y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales? Así es, todos tienen un museo. Al tratarse de un elemento que extrañamente estuvo presente en varios de los juegos más populares de 2020, un grupo de expertos en el tema han analizado la aparición de estos edificios en diversos títulos.

Recientemente, el canal de YouTube conocido como MinnMaxShow, logró reunir a la presidenta del departamento de historia espacial del Smithsonian National Air and Space Museum, Margaret Weitekamp, la directora general de experiencias de innovación del Henry Ford Museum, Cynthia Jones, y el director interino del Wyoming State Museum, Kevin Ramler, los cuales se han encargado de analizar la composición y estructura de varios museos que vimos de manera virtual a lo largo de 2020.

De esta forma, han llegado a mencionar que el museo de Shinra que podemos encontrar en Final Fantasy VII Remake no cumple con el objetivo de establecer un diálogo con los asistentes, y carece que señales que indiquen donde está el baño. Por otro lado, pese que The Last of Us Part II no cuenta con un museo real, este posee todos los elementos necesarios para dar la ilusión de que es algo que alguna vez pudimos visitar, incluso cuenta con elementos que fueron del agrado de los expertos.

En cuanto al museo a cargo de Blathers, los expertos también están sorprendidos con la atención al detalle y las diferentes etiquetas para cada elemento, aunque la organización de los dinosaurios pudo haber sido mejor. Por último, los directivos no tuvieron mucho que decir sobre el Oscorps Science Center en Miles Morales, aunque sí se sorprendieron con las diferentes perspectivas que nos ofrece el juego.

Pese a sus pequeñas fallas, estos museos han sido parte importante en los juegos que nos mantuvieron en casa durante la pandemia. Esperemos que más juegos a lo largo de 2021 también tengan estructuras similares.

Vía: MinnMaxShow