¿Qué tal está Pokémon Trading Card Game Pocket?

A lo largo de los años, Pokémon ha crecido para ser más que solo los videojuegos con los que crecimos. Una de las ramas más importantes para The Pokémon Company es el juego de cartas coleccionables, o TCG. Si bien muchos han sido cautivados por su complejo sistema de juego y espectacular arte, hay una barrera que ha impedido que muchas personas se adentren al mundo, y se trata del dinero. Al ser una experiencia que requiere de tarjetas físicas, no todos tienen el capital suficiente para disfrutar de este producto, especialmente con los altos precios que hemos visto en los últimos años. De esta forma, los creadores de Pikachu se han dado a la tarea de hacer esto mucho más accesible por medio de experiencias digitales, como Pokémon TCG Play, y ahora Pokémon Trading Card Game Pocket se une a este grupo de una forma que muchos habían estado esperando por mucho tiempo.

Si bien es cierto que Pokémon TCG Play ya nos daba la oportunidad de disfrutar de este juego de forma digital, esta es una experiencia dedicada al aspecto competitivo, dejando a la colección de cartas de lado. Aquí es donde Pokémon TCG Pocket entra en acción. Esta es una aplicación free-to-play para dispositivos móviles, construida para todos aquellos que desean tener una enorme cantidad de cartas con arte impresionante de una forma accesible en el bolsillo, y el cual bien podría ser la puerta de entrada al aspecto físico.

Una nueva forma de coleccionar

Pokémon TCG Pocket se divide en dos. En primer lugar, tenemos al coleccionismo. Todos los días, los jugadores pueden abrir dos sobres de forma completamente gratuita, y hasta tres al pagar la suscripción premium. Cada paquete tiene cinco cartas, y el juego hace un gran trabajo al replicar la experiencia original, con múltiples animaciones y el tener que mover el dedo para simular que abrimos uno de estos productos. En estos momentos hay tres sets diferentes, y en total se pueden conseguir 226 tarjetas, con la promesa de múltiples expansiones en un futuro. Junto a esto, hay un par de ítems en forma de relojes de arena que podemos conseguir al completar misiones, o comprar con dinero real, que reducen el proceso de espera por una hora.

Durante las primeras horas, el abrir sobres es algo común. Las misiones iniciales dan los suficientes relojes de arena para que en un día obtengas, por lo menos, 50 o hasta 100 cartas de diferente tipo. Claro, las repeticiones son muy comunes y, al igual que en la vida real, todo depende de la suerte. Después de jugar varios días y con más de 300 cartas, tanto nuevas como repetidas, aún no tengo las míticas tarjetas de Mewtwo EX y Charizard EX con las que puedes ganar fácilmente cualquier partida.

Al final del día, Pokémon TCG Pocket está construido para que gastes dinero real. Tras los primeros días de constantes recompensas, llega un punto en donde el juego te deja de regalar relojes de arenas, y aunque aún puedes ganar una pequeña cantidad de estos ítems al completar retos diarios, la única forma de hacer crecer tu colección es con paciencia o gastando grandes cantidades de dinero. Los tres sobres al día pueden ser más que suficientes para algunos, especialmente si la suerte está de su lado y constantemente obtienen novedades. Sin embargo, hay personas que no estarán satisfechas, y harán lo posible para tener todas las opciones disponibles en estos momentos.

A la par, el juego hace un gran trabajo al presentar una colección. Aunque todo es digital, puedes organizar tus cartas de diferentes formas, ya sea en el orden que proporciona el juego, con folders totalmente personalizables, o en una repisa en donde tu tarjeta más preciada sea exhibida. Pese a que aún es muy pronto para hablar, no me sorprendería si en un futuro cercano ya usemos Pokémon TCG Pocket para presumir todo lo hemos conseguido.

Algo que hace especial a esta experiencia, son los diseños de las cartas. Si bien tenemos una selección conformada por ilustraciones clásicas, también hay un par de novedades bastante atractivas, con las ilustraciones inmersivas posicionándose como la joya de la corona de esta aplicación, y algo que el juego físico no puede replicar. Aquí nos adentramos al mundo al que usualmente vemos a la distancia, en donde los pokémon conviven de una forma que rara vez vemos fuera del anime. Es un espectacular agregado que le da un toque único a esta experiencia, y es un gran incentivo para seguir gastando dinero y tratar de encontrar una de estas míticas cartas.

Como aplicación de colección, Pokémon TCG Pocket funciona muy bien. La sensación de abrir un sobre sigue presente, con todo y las diferentes emociones que uno recorre al obtener cartas nuevas o toparse con puras repetidas. Por su parte, el juego hace uso de múltiples tácticas para atraer la atención de los jugadores y engancharlos durante las primeras horas, aunque eventualmente esto desaparece y tendrás que esperar o pagar dinero real para replicar esta emoción. Por su parte, las microtransacciones se reducen a más objetos que te permiten acelerar el tiempo de espera para abrir un sobre, así como una suscripción que te da acceso a un sobre extra, misiones adicionales, y una tienda con elementos estéticos únicos. Con la promesa de expansiones futuras, hay mucho potencial aquí, incluso si la otra mitad del juego no es tan divertida.

Potencial sin aprovechar

Además del elemento de coleccionismo, Pokémon TCG Pocket también incluye una versión simplificada del aspecto competitivo. Al tratarse de una aplicación que abres por un par de minutos y regresas a ella horas después, el juego ofrece una serie de peleas en línea y contra la inteligencia artificial que no duran más de cinco minutos. Aquí puedes crear tus propios decks, o usar alguno de los predeterminados que nos ofrece el juego. Sin embargo, hay múltiples diferencias notorias, como el hecho de que solo puedes tener 20 tarjetas, en lugar de 40, y la energía se va generando cada turno, en lugar de ser una carta específica.

Esto hace que Pokémon TCG Pocket sea una versión simplificada, pero muy fácil de entender. Aquellos que siempre se han sentido intimidados por la complejidad del juego físico pueden tener una experiencia tranquila. Los tutoriales hacen un buen trabajo al enseñar al jugador la forma en la que todo funciona, y los retos adicionales son bastante entretenidos. Sin embargo, jugar contra otras personas es un volado.

Debido a que Pokémon TCG Pocket es nuevo, y las opciones disponibles son limitadas, en estos momentos hay estrategias muy simples que garantizan la victoria en un par de turnos, pero, considerando que no todos tienen la misma suerte para conseguir las tarjetas correctas, hay un desbalance muy fuerte, y es muy fácil que más de una persona ignore este apartado rápidamente, especialmente al considerar que no hay misiones que puedas realizar.

Si bien el aspecto de coleccionismo está bien implementado en estos momentos, con la posibilidad de crecer en un futuro, el apartado competitivo es poco atractivo actualmente, y deja mucho qué desear, especialmente en consideración con el TCG físico y otros juegos de este estilo.

Una nueva adicción

Pokémon TCG Pocket es una experiencia bastante divertida. El coleccionismo de cartas está bien logrado, es adictivo y, si bien la suerte sigue siendo un factor muy importante, es muy fácil entrar a la aplicación un par de veces al día, abrir unos sobres, y tener una pequeña inyección de serótina al ver tarjetas nuevas. Sin embargo, el aspecto competitivo deja mucho qué desear, y es más una distracción para pasar el tiempo, en lugar de algo que bien pudo ser un fuerte pilar para la aplicación. Al ser gratuito, nadie pierde algo al descargar y engancharse, pero hay que tener cuidado, porque gastar dinero es muy sencillo, lo cual te habla de un free-to-play bien diseñado.