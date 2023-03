Como muchos juegos anteriores de la franquicia The Legend of Zelda, se espera que Tears of the Kingdom introduzca todo tipo de mecánicas y características nuevas que deje impactados a sus seguidores. ¿Qué veremos exactamente de Tears of the Kingdom? Nintendo no comparte nada en específico aún, pero el productor del juego reveló algo que está llamando mucho la atención.

Zelda: Tears of the Kingdom se llevó el galardón de los Famitsu Game Awards al videojuego más esperado y el productor Eiji Aonuma recibió el premio. Aonuma dió un corto pero satisfactorio discurso donde dió pistas acerca de algo en el gameplay que nos permitirá cambiar al mundo en el juego.

“En la secuela, Tear of the Kingdom, más adelante, la imaginación de los jugadores se desbordará con un nuevo gameplay que traerá cambios al mundo del juego.”

Ya con varias habilidades que hemos visto en los trailers anteriores de Tears of the Kingdom, parece que Link cuenta con nuevas y poderosas herramientas para trabajar. Aparentemente podremos usar estas herramientas de una manera bastante transformativa.

Vía: Go Nintendo