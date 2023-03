2K está por lanzar un juego de carreras de LEGO

Al parecer LEGO unió fuerzas con 2K Games para crear un juego de carreras al estilo LEGO. La compañía creadora de los bloques de construcción más famosos del planeta publicó en su cuenta oficial de Twitter: “Se supone que no debemos decir nada pero estén atentos el próximo 23 de marzo.”

Pues bien, faltan tres días y se dice que el nombre del juego será LEGO 2K Drive, que fue desarrollado por Visual Concepts y será un mundo abierto muy al estilo del DLC: Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions de 2021. LEGO no ha confirmado nada al respecto pero parece que ya no pueden aguantar más sin decir nada.

We are not supposed to say anything 😉 but tune in for March 23rd pic.twitter.com/i0NUiF3bqG

— LEGO (@LEGO_Group) March 20, 2023