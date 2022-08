Primer vistazo a Dakota Jonhson en Madame Web

Sony poco a poco ha querido expandir el universo de Spider-Man y esto se ha demostrado con películas como Venom 1 y 2, Morbius, así como las futuras adaptaciones de los Seis Siniestros. Sin embargo, una de las cintas más esperadas es Madame Web, siendo la primera vez que se adapta al personaje de los cómics en la pantalla grande de los cines.

A pesar de que todavía falta poco más de un año para su estreno, algunos fans han dado a conocer que la actriz principal de la película, ​Dakota Johnson, ya está en los sets filmando las primeras escenas. Así que cuentas paparazzi como @dakotaj_updates mostraron algunas fotos a la lejanía, teniendo un primer vistazo a este personaje antes de transformarse.

NEW: Dakota and Emma Roberts on the set of “Madame Web” today in Boston. #DakotaJohnson pic.twitter.com/aYHJMq0irP

— Dakota Johnson Updates (@dakotaj_updates) August 3, 2022