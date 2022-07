Mercancía de Spider-Man: Across the Spider-Verse hace importante spoiler

Sin duda, una de las películas más esperadas que se tenían para este año era Spider-Man: Across the Spider-Verse, secuela de Into The Spider-Verse, la cual se lanzó en el 2018. Sin embargo, los fanáticos recibieron una mala noticia por parte de Sony, pues el estreno se tuvo que reprogramar por problemas técnicos hasta la primera mitad del próximo año.

Y a pesar de que no se mostró mucho de la cinta, los planes de sacar juguetes y mercancía de la misma siguieron su curso, registrándose que hay mercancía de la película con spoilers latentes. Esto se dio a conocer con unas fotos en la plataforma de Twitter, enseñando que uno de los personajes implicados en esta segunda parte es ni más ni menos que Spider-Punk.

Una de las fotos describe al juguete como Spider-Punk Web Blast, la guitarra icónica del trepamuros en esta versión rockera. El segundo artículo es un tanto más evidente, pues es una mirada directa a la máscara que va a portar el superhéroe. Con unos pequeños picos que simulan un Mohawk, uno de los peinados que distinguen a la comunidad de los Punk.

Aquí puedes ver la evidencia:

Pese a contar con este pequeño spoiler, es posible que la aparición de Spider-Punk sea un tanto esporádica y no tenga mucho que ver con la trama, pues recordemos que en la película pasada sólo había tres personajes de importancia. Peter. B. Parker, Gwen Stacy y Miles Morales, los demás tan solo eran invitados que contribuyeron de menor manera.

Por ahora no se ha soltado un nuevo avance de la película, pero es posible que veamos uno a finales de año con temas de promoción. Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrena el próximo 2 de junio de 2023 en los cines.

Vía: The direct