Primer tráiler de la serie de The Penguin

Aunque The Batman 2 se ha retrasado hasta el 2026, los fans de Matt Reeves tendrán la oportunidad de seguir explorando el universo que nos presentó originalmente en 2022 por medio de una serie enfocada en The Penguin. De esta forma, el día de hoy se reveló el primer tráiler de esta producción.

The Penguin es descrito como el siguiente capítulo en el universo de The Batman, el cual, y como su nombre lo indica, estará enfocado en el ascenso criminal de Oswald Cobblepot, mejor conocido como The Penguin, el cual es interpretado por Colin Farrell. Los eventos se llevan a cabo después de la película de 2022, en donde vemos a este personaje convertirse en el villano que todos conocemos. Esto fue lo que comentó Reeves al respecto:

“Colin explotó en la pantalla como The Penguin en ‘The Batman’, y tener la oportunidad de explorar a fondo la vida interior de ese personaje en HBO Max es una emoción absoluta. Dylan y yo estamos muy emocionados. Trabajar con Lauren para continuar la historia de Oz mientras toma violentamente el poder en Gotham”.

Por el momento no hay una fecha de estreno específica, pero se espera que la serie de The Penguin esté disponible en Max en algún punto de la temporada de otoño de este año. Junto a esto, no se descarta la posibilidad de ver a Robert Pattinson una vez más como Batman en esta producción, aunque esto no es una garantía.

Recuerda, The Penguin llegará a Max en el otoño de 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el retraso de The Batman 2 aquí. De igual forma, Barry Keoghan regresará como Joker en The Batman 2.

Nota del Editor:

The Batman es una gran película, y no puedo esperar para ver cómo es que Matt Reeves expande este universo, no solo con la nueva cinta, sino con la serie, la cual nos dará un gran vistazo a la forma en la que funciona esta versión de Ciudad Gótica y sus villanos.

Vía: Max